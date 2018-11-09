Новости дня

В Екатеринбурге реализатора фальсифицированных биодобавок оштрафовали на 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. В одном из магазинов Екатеринбурга выявлен оборот фальсифицированных биологически активных добавок к пище «САЙМЫ Капсулы» (изготовитель — ООО Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», г. Си Ан, ул. Тхао Юань На Лу, д.29, КНР). В добавках было обнаружено наличие фармацевтических препаратов варденафила и тадалафила.



По информации Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, наличие данных веществ в БАД к пище «САЙМЫ Капсулы» не допускается.



Согласно федеральному закону от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», фальсифицированными считаются пищевые продукты, материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.



Тадалафил является фармацевтической субстанцией, используемой в производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения эректильной дисфункции. Наличие в пищевой продукции Тадалафила и Варденафила, не заявленных на маркировке, свидетельствует о фальсификации биологически активной добавки к пище «САЙМЫ Капсулы».



Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.33 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: