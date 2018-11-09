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В России могут изменить правила прохождения техосмотра автомобилей

УрБК, Москва, 09.11.2018. АО «Электронный паспорт» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»), являющееся оператором электронных ПТС, работает над созданием сервиса разработки индивидуальных программ прохождения техосмотра (ТО) автостранспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление директора департамента научно-технической деятельности компании Бориса Ионова на заседании Торгово-промышленной палаты.



По его словам, сервис позволит создать «индивидуальную программу» ТО для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. Если у автомобиля «хорошая» история, то техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле, если «плохая» — ТО будет частым, тщательным и дорогим. Если история будет совсем плохой, то данные будут переданы в ГИБДД, эксплуатация автомобиля будет либо ограничена, либо запрещена.



Сейчас новые автомобили возрастом до трех лет не проходят техобслуживание, возрастом от трех до семи проходят ТО раз в два года, далее ежегодно. С ноября 2019 года все ввозимые в Россию автомобили будут получать только электронные паспорта.

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