Кризис

Цены на моторное топливо в Свердловской области вновь начали расти

Цены на моторное топливо в Свердловской области за период с 29 октября по 4 ноября 2018 года снова начали увеличиваться.



По данным регионального Управления ФАС России, средняя стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла с 40,29 руб. до 41,42 руб., АИ-95 — с 43,11 руб. до 44,20 руб., дизельное топливо подорожало с 43,98 руб. до 45,87 руб.



Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,73 руб., и по отношению к предыдущей неделе снизилась на 1 коп.

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