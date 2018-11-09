Кризис
Цены на моторное топливо в Свердловской области вновь начали расти
9 ноябрь 2018 (12:03)
Цены на моторное топливо в Свердловской области за период с 29 октября по 4 ноября 2018 года снова начали увеличиваться.
По данным регионального Управления ФАС России, средняя стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла с 40,29 руб. до 41,42 руб., АИ-95 — с 43,11 руб. до 44,20 руб., дизельное топливо подорожало с 43,98 руб. до 45,87 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,73 руб., и по отношению к предыдущей неделе снизилась на 1 коп.
По данным регионального Управления ФАС России, средняя стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла с 40,29 руб. до 41,42 руб., АИ-95 — с 43,11 руб. до 44,20 руб., дизельное топливо подорожало с 43,98 руб. до 45,87 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,73 руб., и по отношению к предыдущей неделе снизилась на 1 коп.
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