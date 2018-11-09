Фотомагазины: история заканчивается

Развитие современной цифровой техники может привести к исчезновению целого класса торговых организаций. Так, в ближайшие годы специализированные магазины фототехники, переживавшие настоящий бум в начале 21-го века, могут просто вымереть, как это уже случилось, например, с магазинами по продаже видео- и аудиокассет, компакт-дисков и DVD с видео, или салонами по печати пленочных фотографий. Для профессионалов и продвинутых любителей продажи фототехники уйдут в онлайн, а любители перейдут на смартфоны.Главная причина вымирания фотомагазинов — резкое изменение структуры спроса. Классическая схема работы специализированного магазина фототехники подразумевает две составляющие: продажи фотоаппаратов и оборудования для профессионалов и реализация бюджетной цифровой фототехники для любителей. Баланс этих сегментов критически важен для магазина, при том, что запросы двух категорий клиентов часто диаметрально противоположны.Профессиональные фотографы требуют от магазина наличия дорогостоящей техники высокого уровня и возможности изучения и тестирования новых образцов. Для любителей магазин должен поддерживать широкий ассортиментный ряд, причем желательно иметь линейки основных производителей. Наличие на полках большого числа различных аппаратов на любой вкус и кошелек — необходимое условие для обеспечения «импульсивных» покупок с помощью консультанта, на которые и приходится значительная часть реализации.Сейчас этот баланс нарушается, в первую очередь за счет размывания «любительского» сегмента. Недорогой непрофессиональный фотоаппарат, «цифровая мыльница», перестал быть частью обязательного набора домашней бытовой техники среднестатистической семьи. С этой позиции его вытеснил смартфон.Снижение покупательского спроса в целом и агрессивная кампания по продвижению смартфонов как устройств, позволяющих получать фотоизображение высокого качества, уводит потребителей из сегмента недорогой цифровой фототехники. Этому способствуют изменение потребностей людей и развитие высоких технологий, используемых в производстве телефонов. Данная тенденция очевидна: в супермаркетах электроники отделы, торгующие фотоаппаратами, уменьшаются.Так, например, по оценкам Группы «М.Видео-Эльдорадо», рынок фототехники сужается последние четыре года, и только в настоящее время достиг определенной стабильности.«За три квартала 2018 года мы видим небольшие позитивные перемены. Продажи в денежном выражении сократились всего на 2% в деньгах и на 17% в штуках относительно аналогично периода 2017 года (в прошлом году рынок сократился год к году на 23% в деньгах и на 37% в штуках). Смартфоны заменяют фотокамеры из нижнего среднего ценового сегмента, но при этом растут продажи профессиональных и премиальных моделей, благодаря чему рост среднего чека составил примерно 18%», — рассказала руководитель департамента по связям с общественностью Группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.Она подчеркивает, что на фоне общего сокращения объемов рынка позитивную динамику показывают системные фотокамеры — цифровые фотоаппараты со сменной оптикой.«Эти устройства привлекают ценителей фотографий высокого качества в различных жанрах, снятых с использованием сменных объективов, и частично вытесняют бюджетные зеркальные аппараты. Продажи в сегменте системных фотокамер выросли на 35% в деньгах и 27% в штуках. Наиболее популярными брендами у российских покупателей оказались Canon, Nikon и Sony, самый популярный сегмент, занимающий половину рынка в натуральном выражении, все еще составляют системные камеры стоимостью до 45 тыс. рублей», — уточнила Валерия Андреева.Любопытно, что продвигаемые производителями смартфоны с возможностью получения фотоизображения, приемлемого для продвинутого любителя качества, лежат как раз в этом диапазоне. Так, стоимость популярного смартфона HUAWEI P20 Pro с тремя камерами, созданными в кооперации с Leica, в рознице находится в диапазоне от 47 до 55 тыс. руб.Эксперты отмечают, что в связи с увеличением возможностей смартфонов изменился пользовательский сценарий фотографирования и видеосъемки.Например, люди отдают предпочтение сиюминутному контенту. В ответ на это социальные сети развивают форматы прямых эфиров, «сторис», добавляют возможность редактировать свою фотографию или ролик «в моменте». В связи с этим потребителей в меньшей степени интересует качество изображения, и в большей — эффект присутствия «здесь и сейчас», скорость передачи полученной фотографии в сеть. И смартфон как инструмент, который всегда с человеком, лучше отвечает этой потребности.«Смартфон удобен для всего, что снимается на лету и не требует проектного подхода. Потому что он всегда в кармане, а его техническое качество давно уже находится на достаточно высоком для бытовых задач уровне. С айфона можно распечатать качественные фотографии 20х30 см, а этого за глаза для любых прикладных задач. Ничего другого из цифровой фототехники, на мой взгляд, более не требуется», — отметил основатель творческой лаборатории «Среда» и фотоклуба Frameway Павел Косенко.Дополнительным фактором является то, что контент потребляется в большей степени на мобильных устройствах, а не в полиграфии и даже не на широкоформатных мониторах.«Рынок фото был очень большой в конце 2000-х — начале 2010-х, когда еще не было смартфонов, но большинство людей хотели сохранять свои воспоминания не с помощью профессионалов, а самостоятельно, своими руками. В тот период произошла своеобразная «цифровая революция». Сейчас, когда пользователи покупают смартфон с камерой и получают хорошие, в их понимании, фотографии, они решают, что отдельная камера не нужна», — рассказал УрБК руководитель отдела маркетинга фото- и видеотехники компании Sony Electronics в России и странах СНГ Андрей Курганов.Тенденция вытеснения смартфонами бюджетных цифровых фотокамер продолжается, поскольку фотографирование с помощью смартфона закрывает большинство требований основной массы потребителей. У современных моделей телефонов технологические возможности уже выше, чем у недорогих цифровых фотоаппаратов.«Бюджетная цифровая техника решает бытовые задачи, основная из которых — семейный альбом. То есть речь идет о печати небольших фотографий, в которых сложно увидеть разницу в качестве картинки между условным айфоном и бюджетной цифровой камерой. Тем более что в роли семейных альбомов в наше время чаще всего выступают «Инстаграм», «Фейсбук», «Вконтакте», «Одноклассники» и другие соцсети, где картинки рассматривают в размере файла, значительно меньшем, чем требуется для печати карточки 10х15 см. То есть в реальности требования к техническому качеству у массового пользователя еще ниже», — рассказал Павел Косенко.Производители смартфонов прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить высокое качество фото- и видеосъемки. По сути, единственное преимущество бюджетной цифровой камеры перед смартфоном — более качественная оптика. Но камеры, которыми оснащены флагманы, в совокупности уже имеют характеристики, иногда превосходящие свойства бюджетных цифровых аппаратов.«Тенденция очевидна: «мыльницы» практически исчезли из повседневного обихода, уступив место смартфонам. Несомненно, с развитием фотографических возможностей мобильных флагманов аналогичная участь ждет и так называемый сегмент prosumer (профессиональный потребитель — прим. ред.)», — отметил региональный PR-менеджер Xiaomi Евгений Мосунов.По его информации, производители смартфонов явно двигаются в сторону расширения функциональности своих камер. Двойными камерами с телеобъективом и оптическим зумом сегодня обладают не только флагманы, но и модели среднего сегмента, а широкоугольной оптикой в 2018 году тоже мало кого можно удивить.«Другой вопрос состоит в том, что делается это не для того, чтобы отнять долю рыночного пирога у производителей фототехники, а скорее чтобы лишить сна конкурентов в своем сегменте. Во втором десятилетии 21 века осталось крайне мало аспектов, в которых производители смартфонов по-прежнему могут удивить потребителей, и камера — один из них», — считает представитель Xiaomi.С другой стороны, производители фотоаппаратов не сдаются. По их мнению, цифровую фототехнику все еще рано сбрасывать со счетов, поскольку качественная оптика крайне важна.«Важнейший элемент камеры — объективы: когда вы снимаете полупрофессиональной камерой, то можете выбирать из десятков вариантов оптики — широкоугольной, портретной и так далее. Светосильные объективы позволяют снимать при сложном освещении с великолепным качеством картинки — смартфонам до этого очень далеко: вы наверняка получите пересвет или, наоборот, абсолютно темный кадр», — считает менеджер по маркетинговым коммуникациям и связям с общественностью Nikon в России Сергей Симахин.Совершенно очевидно, если производители смартфонов будут «откусывать» аудиторию любителей, то за счет профессиональных фотографов и продвинутых любителей специализированный магазин существовать не сможет.Во-первых, профессионалы меняют технику относительно редко.«Профессионал меняет технику в двух случаях. В первом он берет что-то, что даёт ему новые возможности, и он на этом сможет зарабатывать. Во втором — меняет технику в связи с износом. Соответственно, в магазине, торгующем профессиональной фототехникой, большой оборачиваемости нет», — делится своим мнением Илья Строков, профессиональный фотограф и основатель одной из самых известных фотошкол Екатеринбурга.Во-вторых, держать на складе запас премиальной аппаратуры нерентабельно. Скорее всего, штучные камеры будут оформляться под заказ. В этом случае магазин превращается лишь в тестовую площадку, позволяющую «подержать» технику в руках.В-третьих, развитие онлайн-торговли всегда позволит найти премиальную камеру дешевле, что при высокой цене делает покупки в стационарных магазинах невыгодными.Таким образом, специализированный магазин фототехники в условиях конкуренции смартфонов и бюджетной техники выживать не сможет. Сегмент потребителей недорогой техники уходит к смартфонам, а на основе продаж только профессионального оборудования устойчивый доход удержать невозможно. Магазину придется измениться, возможно, стать представительством разных производителей и работать с клиентами «по каталогам».Фактически фотомагазин превращается в рекламную площадку, в своеобразный клуб, основной задачей которого станет знакомство потенциальных клиентов с техникой, ее продвижение, организация продаж и реализация услуг через общение и совместную творческую и профессиональную деятельность.Скорее всего, успешными могут остаться именно нишевые магазины-клубы, но в Екатеринбурге для них может просто не хватить потенциальных участников-покупателей, это, скорее формат, подходящий для Москвы и Санкт-Петербурга. Держать склад быстро устаревающей техники станет окончательно нерентабельно, а развитие логистики позволит покупать товары с минимальной задержкой.«Из магазинов, ориентированных на профессионалов и превратившихся в «клуб по интересам», уйдут «любители». Им там просто нечего делать», — соглашается Илья Строков.В ближайшее время можно ожидать серьезной трансформации рынка фототехники. Мировые бренды уже сейчас находят способы реализации товара напрямую, либо через ограниченное число представительств с базой в Москве. Профессиональная и системная техника будет продаваться по предзаказу, а смартфоны заменят бытовые фотокамеры. Клубы и роад-шоу обеспечат знакомство с техникой, а ожидание техники 3-4 дня со склада в Москве будет компенсировано бонусными программами от производителей. В такой системе классическим магазинам привычного нам формата может просто не найтись места.