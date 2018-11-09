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Средневзвешенная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу в Свердловской области составляет 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Средневзвешенная ставка по кредитам малому и среднему бизнесу в Свердловской области составляет 10,6%. За год этот показатель снизился на два процентных пункта, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



«Кредитная активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской области продолжает расти: за 9 месяцев 2018 года им было выдано кредитов почти на 144 млрд руб., что на 41% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Вырос за год и кредитный портфель предприятий МСП — с 85 до 105 млрд руб. Наибольшая кредитная активность малого бизнеса в текущем году отмечена в августе, когда МСП заняли в банках области 19,7 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Согласно данным сентябрьского опроса, который Банк России проводит в бизнес-среде, 31% представителей малого и среднего предпринимательства Свердловской области в ближайшие три месяца ожидает роста объемов производства, при этом 7,7% опрошенных заявили о том, что планируют увеличение численности работников предприятий. Увеличение потребности в заемных банковских ресурсах отметили 30,8% опрошенных.



«В конце 2018 года начнется реализация дорожной карты по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ разработан Банком России. Так, предполагается, что развитие стимулирующего регулирования приведет к росту портфеля предпринимателей, а также позволит снизить операционные затраты банков. Кроме того, предусматривается развитие инструментов лизинга и факторинга и повышение их доступности для малого бизнеса», — отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Елена Федина.

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