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Жительницу Березовского оштрафовали на 250 тыс. рублей за фиктивную постановку на учет 468 иностранцев
9 ноябрь 2018 (10:53)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. В Березовском вынесен приговор местной жительнице Эльвире Козловой, фиктивно поставившей с июня 2017 по февраль 2018 года на регистрационный учет 468 иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фиктивную регистрацию она оформляла по трем адресам: в садовом домике СНТ № 20 в пос. Монетный осужденная зарегистрировала 175 иностранцев, в квартире по ул. Гагарина в г. Березовском — 171 иностранца, в квартире по ул. Первомайский поселок — 122 иностранца.
Фактически по адресам пребывания иностранцы не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд.
Суд признал Эльвиру Козлову виновной по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Она вину в совершении преступления не признала. Мировой судья судебного участка №1 Березовского судебного района оштрафовал ее на 250 тыс. руб.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело было возбуждено и доведено до суда сотрудниками полиции из подразделения дознания ОВД Березовского.
«Оперативное сопровождение нашумевшего уголовного дела осуществляли также сотрудники территориального отдела внутренних дел», — отметил Валерий Горелых.
Фиктивную регистрацию она оформляла по трем адресам: в садовом домике СНТ № 20 в пос. Монетный осужденная зарегистрировала 175 иностранцев, в квартире по ул. Гагарина в г. Березовском — 171 иностранца, в квартире по ул. Первомайский поселок — 122 иностранца.
Фактически по адресам пребывания иностранцы не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд.
Суд признал Эльвиру Козлову виновной по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Она вину в совершении преступления не признала. Мировой судья судебного участка №1 Березовского судебного района оштрафовал ее на 250 тыс. руб.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уголовное дело было возбуждено и доведено до суда сотрудниками полиции из подразделения дознания ОВД Березовского.
«Оперативное сопровождение нашумевшего уголовного дела осуществляли также сотрудники территориального отдела внутренних дел», — отметил Валерий Горелых.
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