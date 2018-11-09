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Самарская компания пожаловалась на нарушения со стороны ОЭЗ «Титановая долина» при проведении торгов

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Свердловское УФАС рассмотрит жалобу самарской компании «ВМВ-Сервис ТТ» на аукцион, организованный ОЭЗ «Титановая долина», по строительству таможенного комплекса на территории особой экономической зоны в Верхней Салде за более чем 130 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В жалобе заявитель указывает на то, что заказчик неверно составил технические требования к заказу, в частности, он пользовался просроченными ГОСТами по толщине тротуарных плиток и классу бетона по прочности для бордюров и тем самым нарушил закон о конкуренции. Самарская компания просит УФАС провести внеплановую проверку данной закупки и привлечь к административной ответственности «Титановую долину».



Напомним, сейчас «Титановая долина» ищет исполнителя, который займется строительством таможенного комплекса на территории особой экономической зоны в Верхней Салде. Цена выполнения работ — более 130,2 млн руб. Предполагается, что аукцион проведут 12 декабря.

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