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На Кольцовской таможне фиксируют значительный рост числа международных почтовых отправлений с запрещенными препаратами
9 ноябрь 2018 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. На Кольцовской таможне фиксируют значительный рост числа международных почтовых отправлений с запрещенными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Только за десять месяцев этого года мы выявили 74 случая перемещения наркотических веществ», — цитирует пресс-служба слова начальника Кольцовской таможни Анатолия Тимощенкова.
Таможенники отмечают, что порядка 3-4% посылок из интернет-магазинов — запрещены и ограничены к пересылке в международных почтовых отправлениях. Это средства для негласного получения информации, мобильные телефоны без нотификации, холодное оружие (кастеты, телескопические дубинки, нунчаки), семена и саженцы растений. А еще взрывчатые, радиоактивные, наркотические, ядовитые вещества.
Всего в 2018 году количество международных почтовых отправлений, проходящих через таможенный пост аэропорта Кольцово (почтовый), увеличилось на 80%. Если в 2017 году таможенники проверили 43,4 млн мелких пакетов, то с начала года на Урал поступило уже свыше 70 млн посылок.
«Только за десять месяцев этого года мы выявили 74 случая перемещения наркотических веществ», — цитирует пресс-служба слова начальника Кольцовской таможни Анатолия Тимощенкова.
Таможенники отмечают, что порядка 3-4% посылок из интернет-магазинов — запрещены и ограничены к пересылке в международных почтовых отправлениях. Это средства для негласного получения информации, мобильные телефоны без нотификации, холодное оружие (кастеты, телескопические дубинки, нунчаки), семена и саженцы растений. А еще взрывчатые, радиоактивные, наркотические, ядовитые вещества.
Всего в 2018 году количество международных почтовых отправлений, проходящих через таможенный пост аэропорта Кольцово (почтовый), увеличилось на 80%. Если в 2017 году таможенники проверили 43,4 млн мелких пакетов, то с начала года на Урал поступило уже свыше 70 млн посылок.
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