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Суд признал банкротом компанию «Союзспецстрой» в Екатеринбурге
9 ноябрь 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Союзспецстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Союзспецстрой» в октябре 2017 года обратилось в суд ООО «Строительная компания «Престиж». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 18 млн 979 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Союзспецстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.
С иском о банкротстве ООО «Союзспецстрой» в октябре 2017 года обратилось в суд ООО «Строительная компания «Престиж». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 18 млн 979 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Союзспецстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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