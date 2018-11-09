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Суд признал банкротом компанию «Союзспецстрой» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Союзспецстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2012 году. Основным видом деятельности является подготовка строительной площадки.



С иском о банкротстве ООО «Союзспецстрой» в октябре 2017 года обратилось в суд ООО «Строительная компания «Престиж». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 18 млн 979 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Союзспецстрой» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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