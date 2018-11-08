Кризис

Продажи автомобилей премиум-сегмента в РФ в октябре выросли на 9%

В октябре 2018 года реализация премиальных автомобилей в России составила 13 тыс. 109 единиц, что на 9% больше, чем год назад. При этом премиум-сегмент демонстрирует больший рост, чем весь российский рынок (+8%).



Как говорится в материалах аналитического агентства «Автостат», лидером продаж здесь остается немецкий Mercedes-Benz, показатель которого за отчетный период составил 3 тыс. 300 легковых автомобилей — это на 3% больше, чем в октябре 2017 года. Совсем немного отстает другой немецкий бренд — BMW (3 тыс. 105 шт.), увеличивший реализацию машин на 21%. Замыкает тройку лидеров японский Lexus — 1 тыс. 742 шт., показавший падение на 15%. Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолевает и немецкий Audi (1 тыс. 478 шт.; +2%).



Большинство премиальных брендов — 11 из 14 — в октябре демонстрирует положительную динамику, например, Jeep — +132% и Genesis — +116%, продажи которых выросли более чем вдвое. А вот в «минусе», помимо уже упомянутого Lexus, оказались еще Cadillac (-5%) и Smart (-78%).

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