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Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро снизился на 1 коп.

УрБК, Москва, 08.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 12,37 коп. до 66,21 руб., курс евро снизился на 1,06 коп. до 75,67 руб.

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