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Почтовые переводы от 100 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга
8 ноябрь 2018 (16:57)
УрБК, Москва, 08.11.2018. Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, ужесточающий контроль за денежными операциями. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Изменения касаются федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно законопроекту, обязательному контролю Росфинмониторинга будут подлежать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте).
Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
Изменения касаются федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно законопроекту, обязательному контролю Росфинмониторинга будут подлежать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте).
Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
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