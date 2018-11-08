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Почтовые переводы от 100 тыс. рублей могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга

УрБК, Москва, 08.11.2018. Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект, ужесточающий контроль за денежными операциями. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.



Изменения касаются федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Согласно законопроекту, обязательному контролю Росфинмониторинга будут подлежать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб., а также операции по оплате услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте).



Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

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