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В Свердловской области 3 тыс. человек не могут выехать за рубеж из-за долгов по капремонту

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Более 7 тыс. производств о взыскании задолженности по взносам за капитальный ремонт находится на исполнении в УФССП России по Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении 3 тыс. должников вынесены постановления об ограничении права выезда за пределы РФ.



Еще в отношении 2,5 тыс. должников применено наложение запрета на регистрационные действия в отношении транспортных средств. У большинства должников арестованы счета в банках и кредитных организациях.

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