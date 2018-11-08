Новости дня
Mazda отзывает 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем в дизельных двигателях
8 ноябрь 2018 (15:32)
УрБК, Москва, 08.11.2018. Японский автоконцерн Mazda отзывает около 640 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с пружинами клапанов в дизельных двигателях. Неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и даже к его самопроизвольной остановке, сообщает ТАСС.
Отзыву подлежат четыре модели, в том числе CX-5. Порядка 230 тыс. автомобилей будет отозвано в Японии, еще 410 тыс. — за пределами страны. Отзыв не коснется США, где Mazda не продает дизельные автомобили, уточняет Reuters.
Отзыву подлежат четыре модели, в том числе CX-5. Порядка 230 тыс. автомобилей будет отозвано в Японии, еще 410 тыс. — за пределами страны. Отзыв не коснется США, где Mazda не продает дизельные автомобили, уточняет Reuters.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Mazda отзовет около 2,3 млн автомобилей по всему миру
- Mazda отзывает по всему миру 4,9 млн автомобилей
- Nissan отзывает 260 тысяч автомобилей из-за дефекта в подушке безопасности
- Toyota, Nissan, Honda и Mazda отзовут из России более 3 тысяч автомобилей
- Toyota Motor отзывает 270 тыс. автомобилей по всему миру