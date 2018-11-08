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Mazda отзывает 640 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем в дизельных двигателях

УрБК, Москва, 08.11.2018. Японский автоконцерн Mazda отзывает около 640 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с пружинами клапанов в дизельных двигателях. Неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и даже к его самопроизвольной остановке, сообщает ТАСС.



Отзыву подлежат четыре модели, в том числе CX-5. Порядка 230 тыс. автомобилей будет отозвано в Японии, еще 410 тыс. — за пределами страны. Отзыв не коснется США, где Mazda не продает дизельные автомобили, уточняет Reuters.

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