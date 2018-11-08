Кризис
Долги россиян в 2018 году выросли на 5,5% до 3,8 трлн рублей
8 ноябрь 2018 (15:10)
По данным на 1 октября 2018 года, в Федеральной службе судебных приставов России находится 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн руб. в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные издания RT.
Эта сумма на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда показатель достигал отметки в 3,6 трлн руб., а на исполнении находилось 26,5 млн производств.
Самыми распространенными долгами россиян остаются штрафы ГИБДД и задолженности по кредитам.
Эта сумма на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда показатель достигал отметки в 3,6 трлн руб., а на исполнении находилось 26,5 млн производств.
Самыми распространенными долгами россиян остаются штрафы ГИБДД и задолженности по кредитам.
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