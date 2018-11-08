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Челябинская область заняла 30 место в рейтинге регионов по доступности дизтоплива

УрБК, Челябинск, 08.11.2018. Челябинская область заняла 30 место в рейтинге регионов по доступности дизтоплива для населения. Об этом сообщает региональное Управление ФАС России со ссылкой на данные исследования РИА «Рейтинг».



«Рейтинг регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату», — говорится в сообщении.



Согласно исследованию, Челябинская область вошла в первую тридцатку регионов по доступности дизтоплива. Так, в регионе на среднемесячную заработную плату можно приобрести 675 литров дизельного топлива.



Общероссийский уровень составляет 813 литров дизтоплива. Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. В число лидеров также входят Чукотский автономный округ и Москва, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1.5 тыс. литров дизельного топлива.



Самое дешевое дизельное топливо в Республике Ингушетия и Чеченской Республике, где литр стоит менее 40 руб. Самое дорогое — более 50 руб. за литр — в Сахалинской области, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимаю высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

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