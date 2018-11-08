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В Екатеринбурге директор вагона-ресторана подозревается в краже 40 тыс. рублей с банковской карты пассажира

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты пассажира поезда. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



Пассажиру поезда № 101 «Нижневартовск — Пенза» пришло sms-сообщение, что с его банковского счета списаны 40 тыс. руб. Так как в дороге он не обналичивал такой суммы, он обратился за помощью в полицию.



Выяснилось, что накануне мужчина ужинал в вагоне-ресторане, где рассчитывался банковской картой. Детализация банковского счета потерпевшего показала, что наличные были сняты в банкомате, расположенном на третьем этаже здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга.



В результате была установлена подозреваемая — директор вагона-ресторана поезда, в котором пассажир и забыл свою банковскую карту.



Следователями Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

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