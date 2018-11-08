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В Свердловской области синоптики прогнозируют резкое похолодание до -14 градусов

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. По информации синоптиков, в Свердловской области в ближайшее время прогнозируется резкое понижение температуры воздуха с +2 до -14 градусов, на севере области до -20.



Также ожидается ветер с порывами до 17 м/с и осадки в виде дождя и снега.



«Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров. Поездки планируйте заранее, с учетом затруднений в движении, которые могут возникнуть в непогоду», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

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