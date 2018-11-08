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Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и развития могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения, сообщает пресс-служба УБРиР.



Максимальный кешбэк в размере 10% можно получить, расплачиваясь в ресторанах, кафе, кинотеатрах, театрах, парках развлечений и других заведениях общественного питания и досуга, а также в магазинах бытовой техники. За все остальные покупки УБРиР возвращает на карту владельца 1% от суммы покупки.



Напомним, что каждые три месяца банк обновляет категории, по которым предоставляется повышенный кешбэк. По словам экспертов УБРиР, в преддверии новогодних праздников клиенты активно тратят деньги на развлечения, а также на бытовую технику, которая зачастую приобретается в качестве подарка к празднику.



Ранее, с августа по октябрь, УБРиР возвращал 10% с покупок товаров к новому учебному году. Также максимальное вознаграждение можно было получить, приобретая одежду, обувь и товары для детей.

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