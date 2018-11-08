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Средний платеж по штрафам ГИБДД у жителей Екатеринбурга сократился на 8,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. За девять месяцев этого года средний платеж екатеринбургских автовладельцев по штрафам ГИБДД составил 471 руб. За такой же период годом ранее он был больше — 513 руб., сообщает пресс-служба «Яндекс.Денег» со ссылкой на собственное исследование.



На платежи до 500 руб. пришлось большинство погашенных екатеринбуржцами штрафов ГИБДД — 65%, от 500 до 1 тыс. руб. — 29%, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. — 6%.



Горожане все чаще пользуются 50%-ной скидкой, которая действует в первые 20 дней после нарушения ПДД. В январе-сентябре 2018 года таких платежей было 77%, за такой же период годом ранее — 71%.



Водители из УрФО платят по штрафам ГИБДД 470 руб. в среднем за раз — примерно столько же, сколько екатеринбургские автовладельцы. Самый большой средний платёж — в Дальневосточном регионе (534 руб.), самый маленький — в Южном (439 руб.). В целом по стране этот показатель составляет 477 руб.

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