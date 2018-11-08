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В Челябинской области Россельхознадзор не допустил к ввозу из Казахстана 200 тонн хурмы
8 ноябрь 2018 (11:30)
УрБК, Челябинск, 08.11.2018. С 29 октября по 4 ноября 2018 года на российско–казахстанском участке границы КПП «Троицк» сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области запретили въезд с территории Республики Казахстан 10 грузовым автомобилям с хурмой.
«По словам водителей, сладкая продукция происхождением из Республик Узбекистан и Таджикистан следовала в регионы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Однако при проведении фитосанитарного контроля специалисты Россельхознадзора установили, что в четырех машинах на ящиках с хурмой общим весом 80 т отсутствовали этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения и стране-экспортере. Водители же других шести грузовых автомобилей, где перевозились 120 т хурмы, не имели на продукцию сертификатов страны-происхождения.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз всей продукции был запрещен, виновные лица за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.
Машины с хурмой под контролем должностных лиц Россельхознадзора при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области возвращены в страны отправления.
«По словам водителей, сладкая продукция происхождением из Республик Узбекистан и Таджикистан следовала в регионы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Однако при проведении фитосанитарного контроля специалисты Россельхознадзора установили, что в четырех машинах на ящиках с хурмой общим весом 80 т отсутствовали этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения и стране-экспортере. Водители же других шести грузовых автомобилей, где перевозились 120 т хурмы, не имели на продукцию сертификатов страны-происхождения.
В соответствии с требованиями карантинного законодательства, ввоз всей продукции был запрещен, виновные лица за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.
Машины с хурмой под контролем должностных лиц Россельхознадзора при взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области возвращены в страны отправления.
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