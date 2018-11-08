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Жители Свердловской области стали в 1,5 раза чаще жаловаться на сферу общественного питания

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. В адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2018 года поступило 9,9 тыс. обращений граждан, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Как сообщается на сайте ведомства, больше всего обращений в области торговли — 34%, услуг жилищно-коммунального хозяйства — 21%, финансовых услуг — 9%, бытовых услуг — 7%, услуг связи и общественного питания — порядка 5%.



При этом в сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошел рост числа обращений в сфере торговли — на 12%, гостиничного обслуживания — на 77%, туризма — на 10%, образования — на 53,5%, общественного питания — на 153%, или в 1,5 раза. Снизилось число жалоб в сфере транспорта — на 11%, связи — на 7%.



951 обращение (9,8%) стало основанием для проведения проверок и административных расследований, в ходе 644 факты нарушений подтвердились — 68%. 2 071 обращение (21% от общего числа поступивших жалоб) было направлено для рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, местного самоуправления, преимущественно в органы государственного жилищного надзора.



Также за 9 месяцев 2018 года проведено 2 тыс. 439 проверок и административных расследований (1 тыс. 964 проверки и 475 административных расследований), выявлено 7 тыс. 433 нарушения обязательных требований в ходе 1 тыс. 303 надзорных мероприятиях.



Увеличился удельный вес забракованной продукции — детских игрушек (с 41,9 до 54,9%), мебели (с 56,9 до 62,5%), обуви для взрослых (с 59,6 до 78,7%). Снизился удельный вес забракованной парфюмерно-косметической продукции (с 50,7 до 23,8%), детской одежды (с 98,5 до 45%), детской обуви (с 90,1 до 55,8%), одежды для взрослых (с 80,1 до 47,4%).



Управлением Роспотребнадзора составлено 1 тыс. 619 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 1 тыс. 501 постановление о назначении административного наказания, общая сумма штрафов составила 24 млн руб. Суды вынесли 234 решения о назначении административных наказаний в области защиты прав потребителей, из них 55 — с конфискацией продукции, не соответствующей обязательным требованиям.

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