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Средний платеж челябинцев по штрафам ГИБДД в 2018 году составил 417 рублей

УрБК, Челябинск, 08.11.2018. За первые девять месяцев 2018 года средний платеж челябинских автомобилистов по штрафам ГИБДД составил 417 руб. За такой же период годом ранее он был больше — 553 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Денег» со ссылкой на собственное исследование.



На платежи до 500 руб. пришлось большинство погашенных челябинцами штрафов — 75%, от 500 до 1 тыс. руб. — 20%, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. — 5%.



Челябинские водители активно пользуются 50%-ной скидкой: в январе-сентябре 2018 года таких платежей было 76%. При этом мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: 66% платежей против 34%.



Интересно отметить, что автомобилисты из Уральского федерального округа платят по штрафам ГИБДД 470 руб. в среднем за раз — больше, чем челябинские автовладельцы. А самый большой средний платёж — в Дальневосточном регионе (534 руб.), самый маленький — в Южном (439 руб.). В целом по стране этот показатель составляет 477 руб.

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