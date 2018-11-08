Новости дня
Средний платеж челябинцев по штрафам ГИБДД в 2018 году составил 417 рублей
8 ноябрь 2018 (10:43)
УрБК, Челябинск, 08.11.2018. За первые девять месяцев 2018 года средний платеж челябинских автомобилистов по штрафам ГИБДД составил 417 руб. За такой же период годом ранее он был больше — 553 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс.Денег» со ссылкой на собственное исследование.
На платежи до 500 руб. пришлось большинство погашенных челябинцами штрафов — 75%, от 500 до 1 тыс. руб. — 20%, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. — 5%.
Челябинские водители активно пользуются 50%-ной скидкой: в январе-сентябре 2018 года таких платежей было 76%. При этом мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: 66% платежей против 34%.
Интересно отметить, что автомобилисты из Уральского федерального округа платят по штрафам ГИБДД 470 руб. в среднем за раз — больше, чем челябинские автовладельцы. А самый большой средний платёж — в Дальневосточном регионе (534 руб.), самый маленький — в Южном (439 руб.). В целом по стране этот показатель составляет 477 руб.
На платежи до 500 руб. пришлось большинство погашенных челябинцами штрафов — 75%, от 500 до 1 тыс. руб. — 20%, от 1 тыс. до 5 тыс. руб. — 5%.
Челябинские водители активно пользуются 50%-ной скидкой: в январе-сентябре 2018 года таких платежей было 76%. При этом мужчины погашают штрафы в льготный период чаще женщин: 66% платежей против 34%.
Интересно отметить, что автомобилисты из Уральского федерального округа платят по штрафам ГИБДД 470 руб. в среднем за раз — больше, чем челябинские автовладельцы. А самый большой средний платёж — в Дальневосточном регионе (534 руб.), самый маленький — в Южном (439 руб.). В целом по стране этот показатель составляет 477 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Затраты российских автовладельцев выросли на 28%
- Затраты российских автовладельцев выросли на 28%
- За год сумма покупок уральцев на AliExpress выросла в два раза
- За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%
- За год средний чек по онлайн-покупке авиабилетов в Екатеринбурге снизился на 23%