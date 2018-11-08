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Для строительства центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге снова ищут подрядчика

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Администрация Екатеринбурга запустила четвертый конкурс на поиск подрядчика для строительства здания центра «Эрмитаж-Урал». В трех предыдущих аукционах найти подрядчика не удалось. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.



Начальная стоимость нового аукциона составляет 217 млн руб. Заявки будут приниматься до 23 ноября. Результаты планируется объявить 29 ноября.



Согласно документации, от подрядчика требуется выполнить работы по разработке рабочей документации и по реконструкции объекта, а также спасательные археологические полевые работы. Срок окончания работ — не позднее 30 апреля 2020 года, в том числе срок окончания спасательных археологических полевых работ — не позднее 5 месяцев с момента заключения контракта, срок окончания выполнения работ по разработке рабочей документации — не позднее 30 марта 2020 года со дня заключения муниципального контракта.



Напомним, что проект создания «Эрмитаж-Урала» в Екатеринбурге появился еще в 2014 году. Ожидалось, что музей откроется уже в 2018 году, однако на этот момент из-за отсутствия финансирования стройка основного корпуса на улице Вайнера не началась. Срок окончания работ перенесли на 2020 год. В мае 2018 года стало известно, что федеральный бюджет отказался финансировать проект.

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