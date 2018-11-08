Новости дня

В Свердловской области Роспотребнадзор оштрафовал производителей хлеба на 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. За 10 месяцев 2018 года сотрудники Управления Роспотребнадзор по Свердловской области проинспектировали 28,1 т хлебобулочной продукции, из них забраковано 0,5 т (2%). Как поясняется на сайте ведомства, основными причинами забраковки послужило нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов.



С января 2018 года исследовано 5 тыс. 395 проб хлебобулочной продукции по физико-химическим, бактериологическим показателям. Из них 151 пробы признаны несоответствующими требованиям нормативных документов (пористость мякиша, кислотность мякиша, влажность мякиша, массовая доля сухих веществ, массовая доля сахара, массовая доля жира, массовая доля начинки, плесени, БГКП (колиформы), КМАФАнМ, S.aureus), что составило 2,8%.



За 10 месяцев 2018 года качество хлебобулочной продукции проверено на 147 объектах, нарушения установлены на 47 объектах (32%). Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. По результатам проведенных надзорных мероприятий в отношении предприятий применили меры административного реагирования, в том числе в рамках ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании».



Составлено 56 протоколов об административном правонарушении, юридические лица оштрафованы на общую сумму более 2,1 млн руб., выданы предписания об устранении нарушений, разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, приостановлении реализации продукции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: