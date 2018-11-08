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В Екатеринбурге энергетики понизят температуру в домах на улице Бакинских Комиссаров во время замены теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проводят замену 10 метров ветхой теплосети диаметром 600 мм на ул. Бакинских Комиссаров. Работы ведутся без отключения потребителей, однако у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения.



Как сообщает пресс-служба ЕТК, температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов. Энергетики обещают, что температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной.



Полностью завершить работы энергокомпания планирует сегодня до 12.30, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме.

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