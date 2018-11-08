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В Екатеринбурге энергетики понизят температуру в домах на улице Бакинских Комиссаров во время замены теплосетей
8 ноябрь 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) проводят замену 10 метров ветхой теплосети диаметром 600 мм на ул. Бакинских Комиссаров. Работы ведутся без отключения потребителей, однако у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и горячего водоснабжения.
Как сообщает пресс-служба ЕТК, температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов. Энергетики обещают, что температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной.
Полностью завершить работы энергокомпания планирует сегодня до 12.30, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба ЕТК, температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов. Энергетики обещают, что температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной.
Полностью завершить работы энергокомпания планирует сегодня до 12.30, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме.
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