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Жительницу Екатеринбурга суд приговорил к пяти годам колонии за мошенничество на сумму 27 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвиняемой Назии Трениной приговор. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.



По версии следствия, в период с октября 2007 по 2015 год обвиняемая под надуманным предлогом совершения сделок с недвижимостью обращалась к знакомым с просьбой о займе у последних денежных средств под 72% годовых. Для большей уверенности в возврате денежных средств Н. Тренина собственноручно писала потерпевшим расписки. Всего же от действий женщины пострадал 21 человек.



Так, одна из потерпевших была знакома с обвиняемой более 20 лет, и последняя неоднократно занимала у нее денежные средства, всегда возвращая их в срок. Однако 2 октября 2007 года Н. Тренина, зная о получении своей знакомой крупной суммы денег от продажи квартиры, обратилась к ней с просьбой о займе 3 млн руб. В дальнейшем она еще несколько раз занимала крупные суммы. В результате ущерб только одной из пострадавших составил 9 млн 112 тыс. руб.



Стоит отметить, что обвиняемая в целях конспирирования хищения периодически выплачивала потерпевшим часть процентов за пользование денежными средствами, тем самым усыпляя бдительность граждан и создавая условия для дальнейшего хищения денег в еще большем размере. Общий ущерб от противоправных деяний Н. Трениной составил порядка 27 млн руб.



Расследованием уголовного занимались следователи следственной части УМВД России по Екатеринбургу. В феврале 2018 года уголовное дело в отношении Н. Трениной было передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.



Ленинским районным судом 7 ноября 2018 года Назия Тренина осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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