Новости дня

Власти Екатеринбурга объявили о начале конкурса концепций по развитию ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 7 ноября 2018 года объявил о начале творческого конкурса концепций по развитию Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



Основное условие конкурса — концепция должна предусматривать летний и зимний варианты эксплуатации парка Маяковского. Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства.



Проекты необходимо отправлять на электронную почту управления культуры администрации города Екатеринбурга — culture@ekadm.ru. Сбор предложений заканчивается в 23.59 в субботу, 15 декабря 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: