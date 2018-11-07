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Власти Екатеринбурга объявили о начале конкурса концепций по развитию ЦПКиО
7 ноябрь 2018 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 7 ноября 2018 года объявил о начале творческого конкурса концепций по развитию Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
Основное условие конкурса — концепция должна предусматривать летний и зимний варианты эксплуатации парка Маяковского. Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства.
Проекты необходимо отправлять на электронную почту управления культуры администрации города Екатеринбурга — culture@ekadm.ru. Сбор предложений заканчивается в 23.59 в субботу, 15 декабря 2018 года.
Основное условие конкурса — концепция должна предусматривать летний и зимний варианты эксплуатации парка Маяковского. Варианты реализации проекта также могут быть различными, в том числе и в формате привлечения инвестиций из коммерческого сектора экономики, муниципально-государственно-частного партнерства.
Проекты необходимо отправлять на электронную почту управления культуры администрации города Екатеринбурга — culture@ekadm.ru. Сбор предложений заканчивается в 23.59 в субботу, 15 декабря 2018 года.
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