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Рост средней стоимости полиса ОСАГО в результате расширения тарифного коридора не превысит 1,5%
7 ноябрь 2018 (17:43)
УрБК, Москва, 07.11.2018. Возможный рост средней стоимости полиса ОСАГО, если он и произойдет в результате планируемого расширения тарифного коридора, не должен превысить 1,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результат актуарных расчетов ЦБ РФ, которые озвучил зампред регулятора Владимир Чистюхин.
«С момента начала дискуссии о реформе проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить, по актуарным расчетам, 1,5%», — сказал В. Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку и транспорту.
При этом он подчеркнул, что цена ОСАГО станет более индивидуальной: для ряда водителей полис подешевеет, а для других — подорожает.
«С момента начала дискуссии о реформе проведено уже три актуарных оценки. Последняя показала, что средняя стоимость тарифа практически не должна вырасти, отклонение будет равняться не более 1,5%. То есть рост стоимости, если он и будет, не должен превысить, по актуарным расчетам, 1,5%», — сказал В. Чистюхин на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку и транспорту.
При этом он подчеркнул, что цена ОСАГО станет более индивидуальной: для ряда водителей полис подешевеет, а для других — подорожает.
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