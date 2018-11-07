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Пассажирка «Уральских авиалиний» стала юбилейной гостьей аэропорта Жуковский

УрБК, Москва, 07.11.2018. 6 ноября 2018 года международный аэропорт Жуковский впервые встретил миллионного пассажира 2018 года. Им стала Елена Мельникова, прилетевшая в Жуковский рейсом U62466 авиакомпании «Уральские Авиалинии» из Тбилиси. Вместе с Еленой праздник разделила ее дочь Дарья. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Прибыв в Жуковский, мы ничего подобного не ожидали. Когда нас встретили в терминале, я сначала даже испугалась, подумала: что-то произошло. А тут такой приятный сюрприз. Нам подарили сертификаты на полет по нашему выбору, но мы еще не знаем, куда полететь», — поделилась впечатлениями Елена.



В торжественной встрече юбилейного пассажира приняли участие руководители аэропорта, представители авиакомпании, руководители города Жуковского. Всех участников счастливого рейса ожидало угощение, а главную героиню — отдельные поздравления и специальные подарки: Елена сможет воспользоваться сертификатом на право приобретения двух бесплатных билетов на перелет по любому направлению авиакомпании из аэропорта Жуковский. Сертификат действует один год, в течение которого возможности его применения будут возрастать. «Уральские авиалинии» — крупнейший авиационный партнер Жуковского — активно развивает маршрутную сеть, в 2019 году она пополнится новыми направлениями, в числе которых будут крупные туристические центры Европы. Дополнительным бонусом станет возможность бесплатно воспользоваться услугами зала повышенной комфортности аэропорта.



«Искренне поздравляем нашего юбилейного пассажира. Наверное, мы не меньше Елены рады этому событию. Может показаться, что миллион пассажиров за год — не так много. Но для такого молодого аэропорта это — крайне значимая цифра и важный рубеж, преодоление которого означает одно: самая трудная задача решена! Первый миллион пассажиров за год — всегда непростая задача. Мы решили ее и готовы к новым вызовам!», — рассказал генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.



«Мы развиваем маршрутную сеть из международного аэропорта Жуковский с 2016 года, каждый год открывая новые направления. На данный момент у нас более десяти маршрутов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Мы рады быть причастными к такому знаковому для аэропорта событию, как празднование юбилейного пассажира. Уверены в нашем дальнейшем сотрудничестве, увеличении пассажиропотока и открытии интересных направлений», — прокомментировал событие коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



В 2018 году в Жуковском будет обслужено около 1,2 млн пассажиров. «Уральские авиалинии» двукратно увеличили число вылетов из Жуковского, доведя их число со 105 до 201 ежемесячно. В рамках зимнего расписания авиакомпания выполняет рейсы по 11 направлениям и продолжает активное развитие маршрутной сети из «Жуковского»: открыты продажи билетов на рейсы в Алма-Ату, активно прорабатывается вопрос запуска европейских направлений полетов. Каждый второй пассажир аэропорта в 2018 году стал клиентом «Уральских авиалиний».

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