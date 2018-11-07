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Сотрудники таможни в Кольцово задержали 95 кг лапши
7 ноябрь 2018 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Житель Харбина привез в Екатеринбург четыре коробки макаронных изделий, которые заняли четыре грузовых места. Таможенникам в аэропорту Кольцово пассажир объяснил, что это не для продажи, а личный запас для себя и друзей, так как в России таких продуктов нет.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, поскольку вес всего багажа составил 145 кг, из них макаронных изделий — 95 кг, а по правилам, через таможенную границу ЕАЭС без пошлины можно перемещать не больше 50 кг для личного пользования, то пассажиру пришлось заполнить декларацию и заплатить почти 29 тыс. руб.
Учитывая, что первоначальная стоимость такого количества макарон составляла около 25 тыс. руб., то пошлина обошлась мужчине немного дороже.
«Для жителей Китая характерно привозить с собой еду. Для многих очень важно питаться привычными продуктами, которых в России можно не найти. Везут и пряности, и соусы, и лапшу, и даже морепродукты в вакуумной упаковке», — рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, поскольку вес всего багажа составил 145 кг, из них макаронных изделий — 95 кг, а по правилам, через таможенную границу ЕАЭС без пошлины можно перемещать не больше 50 кг для личного пользования, то пассажиру пришлось заполнить декларацию и заплатить почти 29 тыс. руб.
Учитывая, что первоначальная стоимость такого количества макарон составляла около 25 тыс. руб., то пошлина обошлась мужчине немного дороже.
«Для жителей Китая характерно привозить с собой еду. Для многих очень важно питаться привычными продуктами, которых в России можно не найти. Везут и пряности, и соусы, и лапшу, и даже морепродукты в вакуумной упаковке», — рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).
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