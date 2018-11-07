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В Свердловской области судебные приставы закрыли клуб и дом культуры из-за нарушений пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Сотрудники Каменск-Уральского и Каменского районного отдела судебных приставов на три месяца приостановили деятельность клуба в деревне Брод и Сипавского дома культуры за нарушение пожарной безопасности.



Как сообщает Управление ФССП России по Свердловской области, основанием для возбуждения исполнительных производств послужили постановления Каменского районного суда Свердловской области.



Рассматривались протоколы об административных правонарушениях, составленные инспекторами отдела государственного пожарного надзора Каменского городского округа, в отношении юридического лица МБУК «Культурно-досуговый центр КГО». Была нарушена часть 14 статьи 19.5 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях «Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор».



В рамках проверки выявлено повторное невыполнение МБУК «Культурно-досугового центра КГО» законных предписаний государственной инспекции по пожарному надзору требований пожарной безопасности и предотвращению угрозы возникновения пожара в зданиях досуговых организаций деревни Брод и села Сипавское Каменского района.



Суд приостановил деятельность Бродовского клуба и Сипавского дома культуры на 90 суток для полного устранения выявленных нарушений.

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