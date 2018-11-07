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Открытое горение на заводе «Вектор» в Екатеринбурге ликвидировано

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, открытое горение на заводе «Вектор» в Екатеринбурге ликвидировано.



«7 ноября в 14.43 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу Екатеринбург, ул. Малышева. В тушении пожара были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.25. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет», — сообщает пресс-служба МЧС.



Напомним, АО «УПП «Вектор» входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно-технического назначения.

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