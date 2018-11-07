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В Екатеринбурге горит завод «Вектор» на улице Гагарина
7 ноябрь 2018 (15:09)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. В Екатеринбурге горит завод «Вектор» (АО «УПП «Вектор») на ул. Гагарина, 28. Об этом сообщают пользователи соцсетей в уральской столице.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области данную информацию оперативно прокомментировать не смогли.
Напомним, АО «УПП «Вектор» входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно-технического назначения.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области данную информацию оперативно прокомментировать не смогли.
Напомним, АО «УПП «Вектор» входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно-технического назначения.
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