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В Екатеринбурге горит завод «Вектор» на улице Гагарина

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. В Екатеринбурге горит завод «Вектор» (АО «УПП «Вектор») на ул. Гагарина, 28. Об этом сообщают пользователи соцсетей в уральской столице.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области данную информацию оперативно прокомментировать не смогли.



Напомним, АО «УПП «Вектор» входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», специализируется на производстве аппаратуры связи, товаров народного потребления и производственно-технического назначения.

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