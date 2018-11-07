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Работодатели Екатеринбурга считают запросы молодых специалистов завышенными

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Наиболее надежными работниками работодатели Екатеринбурга считают людей от 35 до 50 лет. Тем не менее больше 60% представителей компаний не задумываются о возрасте кандидата, когда ищут нового сотрудника сообщает пресс-служба портала «Зарплата.ру» со ссылкой на опрос 560 работодателей.



Почти треть опрошенных рассказали, что никогда не слышали о теории поколений XYZ, 62% знают о ней, но не ориентируются на ее данные. А 10% екатеринбургских работодателей планируют заранее, представитель какого поколения нужен компании.



37% респондентов уверены, что самые надежные работники — люди от 35 до 50 лет. Только 5% работодателей таковыми считают людей предпенсионного возраста, а 9% делают ставку на молодежь до 35 лет.



Более половины — 55% работодателей Екатеринбурга согласны с тем, что работники младше 35 лет имеют завышенные запросы и неоправданное самомнение. Треть опрошенных считают это заблуждением, а 12% не имели опыта работы с людьми младше 35 лет.



Также представители компаний дали прогноз относительно молодых сотрудников, рожденных в начале 2000-х, о которых эксперты уже сейчас говорят, как о несамостоятельных работниках, привыкших к гиперопеке. По мнению 43% респондентов, уже понятно, что прогноз верен, а 15% не согласны с этим утверждением. 42% считают, что говорить о рабочих навыках этого поколения еще рано.



«Идеальная компания — это та, где в равной степени присутствуют представители всех поколений. Опыт каждого уникален и ценен для работодателей, а разные взгляды на мир позволяют более комплексно решать поставленные задачи командой. Уже скоро представители поколения Z начнут массово искать работу, и работодателям не стоит их бояться как безответственных и ветреных. В первую очередь это люди, воспитанные в мире современных технологий. Это позволяет им смотреть на стандартные рабочие задачи шире, уделяя большое внимание скорости их реализации», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала «Зарплата.ру» Иван Чирков.

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