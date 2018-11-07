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В Екатеринбурге средняя стоимость вторичного жилья превысила 70 тыс. рублей за квадратный метр

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. На 5 ноября 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, составила 70 тыс. 184 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



По данным аналитиков, в последний раз стоимость квадратного метра вторичного жилья была выше 70 тыс. руб. в феврале 2016 года. С середины 2017 года средняя цена на объекты вторичного рынка растет. Причина заключается в изменениях структуры рынка: наиболее дешевые объекты быстро уходят ввиду высокой ликвидности, а самые дорогие объекты на рынке еще больше «прибавляют в цене». За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,9%, а с начала года рост составил 4,3%.



Количество выставляемых на продажу объектов уменьшилось до 7 тыс. 820 квартир, что на 0,6% меньше, чем месяц назад, и на 14,5% — с начала года (по базе данных УПН). Также на рынке выставлено 700 объектов в пригороде (+5,9% за месяц) и чуть больше 1 тыс. 600 комнат в коммуналках (+0,4%). Средние сроки экспозиции объектов остаются без изменений и составляют 3,5 месяца.



По жилью в пригороде за месяц цены выросли на 1%. Средняя цена таких объектов достигает отметки 52 тыс. 107 руб. за кв. м. Обратную отрицательную динамику демонстрируют комнаты в коммунальных квартирах, которые стали дешевле на 0,5% и стоимость которых сегодня составляет 58 тыс. 578 руб. за кв. м.

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