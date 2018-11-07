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Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в III квартале снизилась на 0,7%

УрБК, Москва, 07.11.2018. Чистая прибыль Московской биржи в III квартале 2018 года по МСФО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7%, до 5,106 млрд руб., несмотря на рост комиссионных доходов на всех рынках, говорится в сообщении биржи.



«Если смотреть на динамику чистой прибыли без учета корректировок, связанных с изменениями требований МСФО, то чистая прибыль выросла — на 0,6%, до 5,173 млрд руб.», — отметил финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.



Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 0,6%, до 7,138 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 72,6%, указывается в сообщении биржи.



Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения снизилась за отчетный период на 0,6%, до 6,314 млрд руб. Операционные доходы за III квартал выросли на 1,7%, до 9,823 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 8,4% — до 5,918 млрд руб.



Операционные расходы за III квартал, относительно показателя за аналогичный период прошлого года, выросли на 6,1%, до 3,509 млрд руб.

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