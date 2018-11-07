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В Свердловской области 1 тыс. 384 водителя привлечены к ответственности за управление неисправным пассажирским транспортом

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. С начала 2018 года в Свердловской области по вине водителей пассажирского транспорта произошло 82 ДТП, в которых 1 человек погиб и 115 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.



Сотрудники Госавтоинспекции с начала года провели 260 проверок транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Так, в ходе рейдов было проверено более 26 тыс. транспортных средств.



По части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена» привлечены к административной ответственности 1 тыс. 384 водителя.



Также выявлено 13 автобусов с неисправной тормозной системой, 28 — с неисправным рулевым управлением, 25 автобусов были помещены на специализированные стоянки до устранения неисправностей.

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