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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о стабилизации рынка топлива

УрБК, Москва, 07.11.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором утверждено соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке топлива, сообщает ТАСС.



«Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — сказал Д. Медведев журналистам.



Напомним, что Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о мерах по сдерживанию роста цен на топливо в начале 2019 года.



Нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих субъектах РФ.

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