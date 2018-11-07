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Водителей Урала предупредили о надвигающемся снеге с дождем

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. По информации синоптиков, ночью и утром 8 ноября в ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской области ожидается снег, местами мокрый или с дождем.



«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не создавайте препятствий для работающей спецтехники», — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор.

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