Новости дня
Водителей Урала предупредили о надвигающемся снеге с дождем
7 ноябрь 2018 (11:54)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. По информации синоптиков, ночью и утром 8 ноября в ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской области ожидается снег, местами мокрый или с дождем.
«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не создавайте препятствий для работающей спецтехники», — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор.
«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не создавайте препятствий для работающей спецтехники», — сообщили в ФКУ «Уралуправтодор.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сегодня и завтра на Среднем Урале вновь ожидается мокрый снег
- Сегодня и завтра в Свердловской области ожидается ледяной дождь
- На дорогах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с 8 и 9 октября
- В Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду
- «Уралуправтодор» призвал водителей ограничить поездки по Свердловской области из-за непогоды