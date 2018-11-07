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На базе ЮУТПП состоится круглый стол по проблемам оборота нелегальной подакцизной продукции

УрБК, Челябинск, 07.11.2018. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) 13 ноября 2018 года состоится круглый стол «Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции».



Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, Челябинская область, как и другие регионы, столкнулась с проблемой роста рынка контрабандных сигарет и безакцизного алкоголя.



В ходе круглого стола будет представлена актуальная информация о производстве и распространении нелегальной алкогольной и табачной продукции. Участники встречи обсудят проблему оборота нелегальной пивоваренной и табачной продукции в России, познакомятся с опытом борьбы с данной проблемой в других регионах. Особое внимание будет уделено обсуждению предложений по предотвращению роста оборота нелегальной алкогольной и табачной продукции в РФ и в регионе.



Круглый стол также ставит перед собой задачу формирования широкого информационного поля и общественного мнения, способного содействовать скорейшему решению проблемы нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.

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