Новости дня
На базе ЮУТПП состоится круглый стол по проблемам оборота нелегальной подакцизной продукции
7 ноябрь 2018 (11:13)
УрБК, Челябинск, 07.11.2018. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) 13 ноября 2018 года состоится круглый стол «Профилактика роста производства и оборота нелегальной подакцизной продукции».
Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, Челябинская область, как и другие регионы, столкнулась с проблемой роста рынка контрабандных сигарет и безакцизного алкоголя.
В ходе круглого стола будет представлена актуальная информация о производстве и распространении нелегальной алкогольной и табачной продукции. Участники встречи обсудят проблему оборота нелегальной пивоваренной и табачной продукции в России, познакомятся с опытом борьбы с данной проблемой в других регионах. Особое внимание будет уделено обсуждению предложений по предотвращению роста оборота нелегальной алкогольной и табачной продукции в РФ и в регионе.
Круглый стол также ставит перед собой задачу формирования широкого информационного поля и общественного мнения, способного содействовать скорейшему решению проблемы нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.
Как сообщает пресс-служба ЮУТПП, Челябинская область, как и другие регионы, столкнулась с проблемой роста рынка контрабандных сигарет и безакцизного алкоголя.
В ходе круглого стола будет представлена актуальная информация о производстве и распространении нелегальной алкогольной и табачной продукции. Участники встречи обсудят проблему оборота нелегальной пивоваренной и табачной продукции в России, познакомятся с опытом борьбы с данной проблемой в других регионах. Особое внимание будет уделено обсуждению предложений по предотвращению роста оборота нелегальной алкогольной и табачной продукции в РФ и в регионе.
Круглый стол также ставит перед собой задачу формирования широкого информационного поля и общественного мнения, способного содействовать скорейшему решению проблемы нелегального оборота алкогольной и табачной продукции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловский Роспотребнадзор изъял из оборота почти 1,5 тыс. литров некачественного алкоголя
- В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 240 литров нелегального алкоголя
- Доля табачной продукции незаконного происхождения в России достигла 2,23%
- За 2015 год в УрФО было изъято почти 56 тыс. декалитров нелегальной алкогольной продукции
- Росалкогольрегулирование: 10% алкогольной продукции, реализуемой на территории Свердловской области, является нелегальной