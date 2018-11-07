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Профессиональные коллекторы хотят взыскивать долги за услуги ЖКХ

УрБК, Москва, 07.11.2018. Профессиональные коллекторские агентства хотят больше заниматься взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб. Об этом, по информации издания «Коммерсантъ», шла речь на круглом столе, организованном СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).



По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.



«При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии —15-20%», — отмечает он.



НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.



По данным Минстроя, суммарно долги населения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб. В ГК «Росводоканал» сообщили, что на 1 октября 2018 года суммарный объем задолженности населения за услуги, оказанные их предприятиями в шести городах РФ, превышает 2 млрд руб. При этом ежегодный прирост показателя задолженности по группе «население» достигает 20%.



Эксперты указывают, что взыскание долгов по ЖКХ должно быть урегулировано в рамках 230-ФЗ. «Рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям», — говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.



Впрочем, на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей, полагают эксперты. Кроме того, по мнению главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, росту социальной напряженности может способствовать и то, что у людей в памяти еще живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

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