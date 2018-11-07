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Власти Челябинской области за четыре года направили 3,5 млрд рублей на газификацию

УрБК, Челябинск, 07.11.2018. С 2014 года по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возможность подключения к газу получили около 80 тыс. южноуральских семей, построено около 1,5 тыс. километров газопровода.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, в 2014-2017 годы по решению главы региона Бориса Дубровского на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета было направлено более 2,7 млрд руб. Было построено 1 тыс. 057 км газопроводов, возможность подключения получили около 67,4 тыс. абонентов. Более 40 тыс. из них уже провели газ в свои дома.



В 2017 году на газификацию из различных источников финансирования было выделено более 1 млрд руб. Это позволило построить более 400 км сетей высокого и низкого давления и обеспечить газом около 16 тыс. южноуральских семей. В 2018 году по решению губернатора на эти цели направлено более 750 млн руб. До конца года планируется построить более 285 км сетей и подключить 7 тыс. домовладений.



«Рекордсменами по газификации на селе в 2018 году выступают Агаповский и Верхнеуральский районы — там, где была наиболее насущная потребность и низкие показатели газификации, и там, где местные власти смогли организовать качественную разработку проектной документации. Поздравляю жителей этих двух районов. Также реализованы проекты в Нагайбакском, Чебаркульском, Увельском и Аргаяшском районах», — отметил Борис Дубровский.

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