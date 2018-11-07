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В Екатеринбурге на улице Союзная сгорели три иномарки

7 ноябрь 2018 (09:23)

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. В Екатеринбурге на улице Союзная сегодня, 7 ноября 2018 года, произошел пожар, в результате которого пострадали три автомобиля иностранного производства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила в 03.37 по местному времени.

«На площади 3 кв. метра повреждены моторный отсек и кузов автомобиля Honda Accord, а также кузовы автомобилей Mercedes и Peugeot. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», — говорится в сообщении.

Причины возгорания не уточняются.

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