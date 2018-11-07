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В Нижней Туре прокуратура добилась погашения долга муниципальных заказчиков перед бизнесом на 670 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Прокуратура Нижней Туры выявила нарушения заказчиками федерального законодательства в части своевременной оплаты обязательств по исполненным муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Установлено, что в 2016-2017 годах между МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта», Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнетуринского ГО, МАДОУ Детский сад «Чебурашка» с одной стороны и ООО «Сройсервис НТ», индивидуальным предпринимателем, ПАО «Т Плюс» с другой стороны заключены муниципальные контракты на ремонт автодороги, обустройство улично-дорожной сети, предоставление коммунальных услуг. Их общая сумма составила более 13 млн руб.



Сроки оплаты по муниципальным контрактам истекли еще в 2017 году. Несмотря на надлежащее исполнение субъектами предпринимательской деятельности своих обязательств, муниципальными заказчиками по состоянию на 1 сентября 2018 года была накоплена задолженность перед данными представителями бизнеса на общую сумму 1,3 млн руб.



В связи с выявленными нарушениями закона прокурор Нижней Туры в сентябре 2018 года главе Нижнетуринского ГО внес представление с требованием устранения нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения представления задолженность перед юридическими лицами частично погашена на сумму 670 тыс. руб.

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