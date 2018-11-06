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В конце 2018 года «Ростелеком» и другие интернет-провайдеры повысят цены из-за роста НДС и «пакета Яровой»
6 ноябрь 2018 (18:02)
УрБК, Москва, 06.11.2018. «Ростелеком» поднимает цены на интернет: тарифы выросли на 5-7% в Поволжье и на Урале, а в среднем стоимость услуг вырастет на 20-30 руб. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Информацию подтвердил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Цены вырастут из-за повышения НДС на 2%, подорожания оборудования и контента из-за ослабления рубля, а также благодаря выполнению требований закона Яровой.
Также о повышении цен на услуги заявили в МТС, «Билайн» и «МегаФон». Операторы планируют повышение цен на конец 2018 — начало 2019 года.
Информацию подтвердил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Цены вырастут из-за повышения НДС на 2%, подорожания оборудования и контента из-за ослабления рубля, а также благодаря выполнению требований закона Яровой.
Также о повышении цен на услуги заявили в МТС, «Билайн» и «МегаФон». Операторы планируют повышение цен на конец 2018 — начало 2019 года.
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