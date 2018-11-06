Новости дня

В конце 2018 года «Ростелеком» и другие интернет-провайдеры повысят цены из-за роста НДС и «пакета Яровой»

УрБК, Москва, 06.11.2018. «Ростелеком» поднимает цены на интернет: тарифы выросли на 5-7% в Поволжье и на Урале, а в среднем стоимость услуг вырастет на 20-30 руб. Об этом сообщает издание «Ведомости».



Информацию подтвердил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Цены вырастут из-за повышения НДС на 2%, подорожания оборудования и контента из-за ослабления рубля, а также благодаря выполнению требований закона Яровой.



Также о повышении цен на услуги заявили в МТС, «Билайн» и «МегаФон». Операторы планируют повышение цен на конец 2018 — начало 2019 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: