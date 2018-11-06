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В Екатеринбурге при поддержке «МегаФона» пройдет хакатон MegaDataHack
6 ноябрь 2018 (17:17)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. В Екатеринбурге с 16 по 18 ноября 2018 года пройдет технологическое соревнование (хакатон) MegaDataHack, организованное «МегаФоном» в сотрудничестве с компанией «Актум».
Мероприятие станет вторым из серии всероссийских хакатонов «МегаФона», нацеленных на поиск талантливой молодежи по всей стране со свежими идеями, знаниями и амбициями. Первый хакатон серии MegaDataHack прошел в Новосибирске с 6 по 7 октября.
Участникам нового соревнования в Екатеринбурге будет предложено справиться с тремя задачами из разных областей. Первая — это разработка оригинального чат-бота для управления проектами. Вторая — создание механизма и прототипа сервиса автоплатежа нового формата с элементами онлайн-игры. И третьим направлением состязаний станет работа над сервисами в сфере социализации и трудоустройства молодежи с инвалидностью.
Призовой фонд соревнования составит 300 тыс. руб. К участию в MegaDataHack в Екатеринбурге приглашаются команды до 7 человек, особенно интересным будет состязание для специалистов по работе с данными, алгоритмами, машинному обучению и искусственному интеллекту, а также для аналитиков, дизайнеров, маркетологов. При этом участвовать в соревновании могут не только жители Екатеринбурга и Свердловской области, но и представители других городов: участие в соревновании предусмотрено как очное, так и в удаленной форме с помощью платформы Actum.Online.
«Участники хакатона MegaDataHack в Екатеринбурге встретятся с реальными задачами, которые сегодня стоят перед разработчиками «МегаФона». Это отличная возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки и предложить прототипы решений, которые уже завтра можно будет взять в доработку и реализацию. Кроме того, это шанс начать свой карьерный путь в крупной технологической компании — подобные мероприятия помогают нам находить амбициозных и способных разработчиков со всей страны», — рассказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.
Наиболее успешные команды получат не только денежные призы, но и возможность дальнейшего сотрудничества с «МегаФоном».
«Компания уже давно перестала быть просто «сотовым оператором», стратегия дальнейшего роста «МегаФона» заключается в развитии интегрированных цифровых решений и платформ, предполагающих создание большого количества технологических продуктов для повседневного использования. С помощью таких мероприятий, как MegaDataHack, «МегаФон» привлекает молодых способных специалистов к созданию и развитию новых сервисов как для бизнеса, так и для широкого круга потребителей», — рассказали в пресс-службе.
Прием заявок на участие в хакатоне MegaDataHack в Екатеринбурге продолжится до 16 ноября. Допуск к соревнованиям бесплатный. Участникам предлагается удобная площадка, в течение хакатона команды будут консультировать эксперты. Подробности регистрации для участия в MegaDataHack Екатеринбург можно узнать на сайте.
Мероприятие станет вторым из серии всероссийских хакатонов «МегаФона», нацеленных на поиск талантливой молодежи по всей стране со свежими идеями, знаниями и амбициями. Первый хакатон серии MegaDataHack прошел в Новосибирске с 6 по 7 октября.
Участникам нового соревнования в Екатеринбурге будет предложено справиться с тремя задачами из разных областей. Первая — это разработка оригинального чат-бота для управления проектами. Вторая — создание механизма и прототипа сервиса автоплатежа нового формата с элементами онлайн-игры. И третьим направлением состязаний станет работа над сервисами в сфере социализации и трудоустройства молодежи с инвалидностью.
Призовой фонд соревнования составит 300 тыс. руб. К участию в MegaDataHack в Екатеринбурге приглашаются команды до 7 человек, особенно интересным будет состязание для специалистов по работе с данными, алгоритмами, машинному обучению и искусственному интеллекту, а также для аналитиков, дизайнеров, маркетологов. При этом участвовать в соревновании могут не только жители Екатеринбурга и Свердловской области, но и представители других городов: участие в соревновании предусмотрено как очное, так и в удаленной форме с помощью платформы Actum.Online.
«Участники хакатона MegaDataHack в Екатеринбурге встретятся с реальными задачами, которые сегодня стоят перед разработчиками «МегаФона». Это отличная возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки и предложить прототипы решений, которые уже завтра можно будет взять в доработку и реализацию. Кроме того, это шанс начать свой карьерный путь в крупной технологической компании — подобные мероприятия помогают нам находить амбициозных и способных разработчиков со всей страны», — рассказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак.
Наиболее успешные команды получат не только денежные призы, но и возможность дальнейшего сотрудничества с «МегаФоном».
«Компания уже давно перестала быть просто «сотовым оператором», стратегия дальнейшего роста «МегаФона» заключается в развитии интегрированных цифровых решений и платформ, предполагающих создание большого количества технологических продуктов для повседневного использования. С помощью таких мероприятий, как MegaDataHack, «МегаФон» привлекает молодых способных специалистов к созданию и развитию новых сервисов как для бизнеса, так и для широкого круга потребителей», — рассказали в пресс-службе.
Прием заявок на участие в хакатоне MegaDataHack в Екатеринбурге продолжится до 16 ноября. Допуск к соревнованиям бесплатный. Участникам предлагается удобная площадка, в течение хакатона команды будут консультировать эксперты. Подробности регистрации для участия в MegaDataHack Екатеринбург можно узнать на сайте.
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