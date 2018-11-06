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По мнению Минздрава в ближайшие 5 лет в России станут меньше пить и курить

УрБК, Москва, 06.11.2018. Минздрав прогнозирует, что в рамках федерального проекта по укреплению общественного здоровья продажи алкоголя и табака уменьшатся на 10% и 20% соответственно в ближайшие пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглаву Минздрава Олега Салагая.



«В результате реализации проекта за пять лет мы добьемся уменьшения розничной продаж сигарет более чем на 20% и алкогольной продукции примерно на 10%», — приводит ТАСС слова Салагая.



Напомним, что на нацпроект «Демография», частью которого является проект «Укрепление общественного здоровья», будет выделено не менее 3 трлн руб.

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