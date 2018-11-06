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Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 32 коп.
6 ноябрь 2018 (16:38)
УрБК, Москва, 06.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 41,13 коп. до 65,99 руб., курс евро — на 32,52 коп. до 75,31 руб.
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