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Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 32 коп.

6 ноябрь 2018 (16:38)

УрБК, Москва, 06.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 41,13 коп. до 65,99 руб., курс евро — на 32,52 коп. до 75,31 руб.

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