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Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Власти Екатеринбурга планируют ликвидировать все объекты нестационарной торговли к 2022 году, говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



«Александр Высокинский поставил задачу по ликвидации объектов нестационарной торговли к 2022 году, за исключением павильонов по продаже мороженого и печатной продукции. Работа должна быть проведена совместно с депутатами Екатеринбургской городской думы, членами Общественной палаты Екатеринбурга. Также проведут соответствующие разъяснительные мероприятия с собственниками объектов нестационарной торговли», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

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